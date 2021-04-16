شؤون فلسطينية

الاحتلال يقصف نقاط رصد ميداني تابعة للمقاومة بقطاع غزة

الاحتلال يقصف نقاط رصد ميداني تابعة للمقاومة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون ان يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، أفادت إذاعة (صوت الأقصى) بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بقذيفتين، منطقة مجاورة لنقطة رصد ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرق منطقة جحر الديك، وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

في السياق، أكدت الإذاعة، أنه بعد قصف المدفعية، خرجت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لتستهدف نفس المكان بصاروخ من نوع (اف 16).

إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ، موقع (صلاح الدين) التابع للمقاومة، جنوب مفترق الشهداء شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

بالبقاء في المحافظة الوسطى، فقد قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، بصاروخ واحد على الأقل، نقطة رصد ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرق مخيم البريج.

إلى جنوب قطاع غزة، فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بنوعيها (الاستطلاع والحربي) نقطة رصد ميداني، في محيط مطار غزة الدولي، جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون ان يسفر ذلك عن إصابات بين المواطنين، سوى أضرار مادية في المكان.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمت طائرات مقاتلة وطائرات أخرى تابعة للجيش قبل قليل، موقعا لتصنيع الذخائر، ونفقًا لتهريب الأسلحة، وموقعًا عسكريًا لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق الصاروخ على سديروت مساء الخميس".

وقال موقع (0404) الإسرائيلي: "قصفت المدفعية الإسرائيلية، عدة أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع".

بدوره، قال موقع (حدشوت بتاخون سديه): "الجيش الإسرائيلي يقصف هدفًا في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة".


 

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