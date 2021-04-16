الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، الليلة، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 1138 إصابة، وذلك بعد فحص 3202 عينة، وذلك بنسبة إصابة 34%.