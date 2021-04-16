شؤون فلسطينية

الأحمد: على المجتمع الدولي بذل الجهود مع إسرائيل لعدم وضع العراقيل امام الانتخابات

الأحمد: على المجتمع الدولي بذل الجهود مع إسرائيل لعدم وضع العراقيل امام الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي، اليوم الخميس، اجتماعاً افتراضياً عبر نظام الزووم، وشارك فيه عن دولة فلسطين عضو اللجنة عزام الأحمد، حيث عرض أمام اللجنة الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين ومصادرة وهدم بيوتهم واستمرار تنكر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

كما وضع الأحمد اللجنة بصورة الإجراءات التي تجري لإجراء الانتخابات العامة في فلسطين مشدداً على ضرورة ممارسة كل الجهود من قبل أطراف المجتمع الدولي مع الحكومة الإسرائيلية من أجل عدم قيامها بوضع العراقيل والعقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وخاصة في القدس بكل مراحلها.

كما عرض الأحمد أمام اللجنة نماذج عن العراقيل التي تقوم بها سلطة الاحتلال كمنع الاجتماعات الخاصة بذلك واعتقال المشاركين بها كما جرى في فندق الامباسادور واعتقال عدد من المرشحين.

وأكدت اللجنة من خلال ما أكده الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي السيد مارتن تشونغونغ على دعم اجراء الانتخابات الفلسطينية دون أية عراقيل، وعبر عن شكر الاتحاد على دعوتهم للمشاركة في الرقابة مشجعاً أعضاء الاتحاد على المشاركة فيها.

وأضاف الأمين العام أن اللجنة والاتحاد الدولي سيتابعون تطورات عملية الانتخابات في اجتماعهم في شهر أيار القادم.

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