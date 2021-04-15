شؤون فلسطينية

اشتية: الحكومة قدمت أراضي الدولة والأوقاف لإقامة مشاريع تنموية عليها

اشتية: الحكومة قدمت أراضي الدولة والأوقاف لإقامة مشاريع تنموية عليها
رام الله - دنيا الوطن
بحث الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرنس بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، سبل دعم البنك لعدد من المشاريع التنموية في فلسطين، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية والزراعة.

وأكد اشتية خلال اللقاء أهمية تماشي أولويات دعم البنك الأوروبي لمشاريع التنمية مع خطط التنمية الحكومية، بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب، بالإضافة الى توسعة قاعدة الاستفادة للشركات الصغيرة.

وأشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قدمت العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية، بالإضافة الى الاستثمار في قطاع الزراعة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة أن الحكومة قد قامت في هذا السياق بتقديم أراضي الدولة والأوقاف من اجل إقامة الشباب لمشاريع تنموية عليها.


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