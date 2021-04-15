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الصحة اللبنانية تسجل 31 وفاة وأكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل 31 وفاة وأكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، "تسجيل 2501 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط/ فبراير 2020 إلى 504800 حالة".

وأوضحت الوزارة أنه "تم تسجيل 2475 حالة إصابة بين المقيمين 26 حالة بين الوافدين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 6809".

وأضافت الوزارة أن "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1790، من بينها 795 حالة في العناية المركزة"، مشيرة إلى أن "عدد الفحوصات المخبرية ليوم أمس هو 19166، منها 1929 فحصا في ​المطار​".

هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس في موسكو، إن لبنان يعول على مساعدة روسيا في مكافحة فيروس (كورونا) ويأمل بزيادة عدد اللقاحات المقدمة له.

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