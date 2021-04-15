شاهد: إطلاق صاروخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي بمستوطنة (سديروت)

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، نحو مستوطنات الغلاف، وقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة (سديروت).



وقال: "متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في سديروت وغلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الغلاف".



وكان موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، قد أكد أن صاروخاً أطلق، مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (سديروت) المحاذية للقطاع، مما أدى الى اطلاق صفارات الإنذار بالمستوطنة.



من جانبه، قال ألموغ بوكير، مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية: "سمع صوت صفارات الإنذار في (سديروت)، حيث أن صاروخاً واحداً انفجر في منطقة مفتوحة، ولم يرد أنباء عن وقوع إصابات بين المستوطنين".











رام الله - دنيا الوطن