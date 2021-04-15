دولي

الصحة البريطانية: تسجيل 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة البريطانية: تسجيل 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2672 مقابل 2491 الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4380976 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت بريطانيا خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل تراجعا بنسبة 7% في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) مقارنة مع الأسبوع السابق.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 30 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 38 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 127191 شخصا، مع رصد تراجع لهذا المؤشر على أساس أسبوعي بنسبة 2.3%.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)، إلى 32.44 مليون شخص، بينهم نحو 8.51 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

أخبار ذات صلة

الصحة الفرنسية: حصيلة وفيات (كورونا) تتجاوز الـ100 ألف حالة

الصحة الفرنسية: حصيلة وفيات (كورونا) تتجاوز الـ100 ألف حالة

تركيا: تسجيل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بـ(كورونا)

تركيا: تسجيل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بـ(كورونا)

استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا اليوم

استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا اليوم

في سابقة على المستوى الأوروبي.. الدانمارك تتخلى عن استخدام لقاح &#34;أسترازينيكا&#34; نهائياً

في سابقة على المستوى الأوروبي.. الدانمارك تتخلى عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" نهائياً

الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لاعتماد &#34;جوازات التطعيم&#34;

الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لاعتماد "جوازات التطعيم"

مندلبليت: لا سندَ قانوني يبرر تدخل القضاء بقرار تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة

مندلبليت: لا سندَ قانوني يبرر تدخل القضاء بقرار تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بالملك سلمان

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بالملك سلمان

حركة &#34;طالبان&#34; تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

حركة "طالبان" تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع طفل دهسا في أريحا

مصرع طفل دهسا في أريحا

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة" قرب جبع

حنا ناصر يطلع ممثلة (UNDP) على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات

حنا ناصر يطلع ممثلة (UNDP) على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات

جرغون: نستغرب قطع راتب الشهيد هشام أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي

جرغون: نستغرب قطع راتب الشهيد هشام أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي

منوعات

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج &#34;إنتي مين أصلاً&#34;

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج "إنتي مين أصلاً"

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

عربي

سامح شكري: حريصون على حل أزمة سد النهضة والوقت ضيق

سامح شكري: حريصون على حل أزمة سد النهضة والوقت ضيق

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

الأردن: 70 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 70 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة الكاتب المصري &#34;مكرم محمد أحمد&#34;

وفاة الكاتب المصري "مكرم محمد أحمد"