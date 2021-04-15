شؤون فلسطينية

الخارجية الأردنية: وجهنا اليوم مذكرة احتجاج رسمية على الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

الخارجية الأردنية: وجهنا اليوم مذكرة احتجاج رسمية على الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وآخرها تعرض الشرطة الإسرائيلية لموظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي وقطع أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف في الجهة الغربية، والسماح بإدخال أعداد كبيرة من المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية على تصرفات الشرطة الإسرائيلية وانتهاكاتها الأخيرة خاصة ما جرى من تكسير للأبواب وقطع لأسلاك السماعات ومضايقات لموظفي الأوقاف، أكدت فيها ضرورة تقيّد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني بشكل تام، والكف عن التصرفات الاستفزازية، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية الجهة المخولة حصراً بإدارة المسجد الأقصى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدّد الفايز على أن تصرفات الشرطة الإسرائيلية العبثية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، ويجب وقفها فورا، لما تمثله من انتهاكٍ صارخٍ للوضع القائم واستفزازٍ لمشاعر المسلمين وانتهاكٍ لحرمة المسجد.

وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما وبما يشمل المساجد والساحات والجدران هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

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