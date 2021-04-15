مصرع طفل دهسا في أريحا
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل (13 عاما)، مساء اليوم الخميس، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في مدينة أريحا.
وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: "إن طفلا أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: إنه تم التحفظ على سائق المركبة وأبلغت النيابة العامة بالحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
لقي طفل (13 عاما)، مساء اليوم الخميس، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في مدينة أريحا.
وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: "إن طفلا أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: إنه تم التحفظ على سائق المركبة وأبلغت النيابة العامة بالحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
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