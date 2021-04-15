مصرع طفل دهسا في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل (13 عاما)، مساء اليوم الخميس، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في مدينة أريحا.



وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: "إن طفلا أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: إنه تم التحفظ على سائق المركبة وأبلغت النيابة العامة بالحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.