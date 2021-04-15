شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يدعو اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لاعتماد مسار سياسي بديل حال تأجيل الانتخابات

قيادي فلسطيني يدعو اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لاعتماد مسار سياسي بديل حال تأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: إن الجهود الدبلوماسية لازالت حتى الآن تبذل على كل المستويات السياسية، وتجري بشكل مكثف من أجل ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات دعاية وانتخابا داخل القدس  

وأشار العوض إلى وجود اتصالات مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ومجموعة ميونخ؛ لإلزام دولة الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس، موضحا أن هناك تفهم لمشروعية المطلب الفلسطيني من قبل الجميع.

ودعا العوض، إلى ضرورة اعتماد مسار بديل في حال تم تأجيل الانتخابات، لتعذر اجراءها في القدس، ومشاركة المقدسيين بكل العملية الانتخابية. بحيث نتجه لهذا المسار البديل وليس العودة لذات المربعات السابقة

وشدد العوض على ضرورة دعوة اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للاجتماع لاعتماد مسار سياسي بديل يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطينة فلسطينية تتولى إجراءات إنهاء الانقسام وتداعياته، وتعالج كل الملفات العالقة وتعتمد سياسية تعزيز صمود المواطنين فوق أرضهم.

ودعا أن يشمل المسار الالتزام بقرارات القيادة الفلسطينية التي صدرت بـ 19 مايو 2020 خاصة فيما يتعلق بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال وفي مقدمتها التنسيق الأمني، ووضع الآليات الملزمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أقرت في المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى أن المسار البديل يقوم على البدء فعليا بتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين واعتبار هذا المجلس بمثابة برلمان مؤقت لمدة عام ويترافق مع ذلك اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، إلى جانب الالتزام بخارطة الطريق التي رسمها اجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر فيما يتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية وتشكيل قيادة موحدة لقيادة المقاومة الشعبية، والمضي قدما بإتمام المصالحة وتفعيل واصلاح منظمة التحرير عبر تطبيق الشراكة الكاملة فيها.

أخبار ذات صلة

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

الرجوب: نطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

الرجوب: نطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

رئيسة محكمة قضايا الانتخابات: تأجيل البت في الطعون المقدمة لمحكمة الانتخابات ليوم الأحد

رئيسة محكمة قضايا الانتخابات: تأجيل البت في الطعون المقدمة لمحكمة الانتخابات ليوم الأحد

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة" قرب جبع

بطريركية الروم الارثوذكس: الغاء الحجز عن فندق (الأمبيريال) يُعزز موقفنا

بطريركية الروم الارثوذكس: الغاء الحجز عن فندق (الأمبيريال) يُعزز موقفنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة" قرب جبع

حنا ناصر يطلع ممثلة (UNDP) على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات

حنا ناصر يطلع ممثلة (UNDP) على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات

جرغون: نستغرب قطع راتب الشهيد هشام أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي

جرغون: نستغرب قطع راتب الشهيد هشام أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي

مجدلاني: نتطلع لدور أوروبي أكبر لضمان إجراء الانتخابات في القدس

مجدلاني: نتطلع لدور أوروبي أكبر لضمان إجراء الانتخابات في القدس

منوعات

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج &#34;إنتي مين أصلاً&#34;

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج "إنتي مين أصلاً"

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

الأردن: 70 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 70 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة الكاتب المصري &#34;مكرم محمد أحمد&#34;

وفاة الكاتب المصري "مكرم محمد أحمد"

محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف &#34;الفتنة&#34;

محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف "الفتنة"