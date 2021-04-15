شؤون فلسطينية

الرجوب: نطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

الرجوب: نطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس
جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
 أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف أن من حق الفلسطينيين إجراء الانتخابات على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس  الشرقية وفق ما نصت عليه الاتفاقيات القائمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف اليوم الخميس في مدينة رام الله.

وأشار بورغسدورف إلى أن الاحتلال لا يملك الحق بعرقلة أو منع عقد الانتخابات في القدس الشرقية أو في أي منطقة من الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما يستطيع من جهود لضمان اجراء الانتخابات في كل المناطق ومن ضمنها القدس الشرقية.

بدوره وضع الرجوب ضيفه في صورة الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات. 

وأكد الرجوب خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الضغط دولي وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي لإجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، لافتا إلى أن الاحتلال يحاول بشتى الطرق افشال جهود إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

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