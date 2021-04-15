شؤون فلسطينية

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جامعة فلسطين التقنية خضوري والإغاثة الزراعية في طولكرم خزان المياه الزراعي، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، بكلفة 15 ألف دولار أميركي.

وحضر الافتتاح مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش، ومدير جامعة خضوري نور الدين أبو الرب.

وتخلل الافتتاح زراعة 12 شجرة من الفاكهة الاستوائية المثمرة والافوكادو في هذه الأراضي، ضمن مشروع "تكامل"، بالشراكة مع مؤسسة "اوكسفام" وتمويل من الحكومة الاسترالية.

وقال مدير عام فرع الشمال في الإغاثة الزراعية عاهد زنابيط، إن إقامة هذا الخزان بسعة 200 كوب على أراضي خضوري يأتي ضمن مشروع تأهيل واستصلاح الأراضي المهددة في الكفريات، بهدف توفير المياه بطريقة منظمة لري الأراضي الزراعية الشاسعة في خضوري والتي كان من الصعب وصول المياه إليها بطريقة صحيحة.

كما يهدف المشروع، وفقا لزنابيط إلى تثبيت هذه الأرض، كونه يقع ضمن الأراضي المهددة من قبل الاحتلال، والمحاذية للمعسكر الاحتلالي المقام داخل حرم الجامعة، وبالتالي يقع ضمن أهداف مشروع الكفريات لحماية الأراضي من المصادرة وتثبيت المزارع على أرضه.

وأشار إلى أن مشروع "الكفريات" تضمن استصلاح 160 دونما من الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وإنشاء خطوط مياه ناقلة، وتأهيل طرق زراعية وتقليم آلاف أشجار الزيتون.

بدوره، أكد أبو الرب، أن المشروع يعتبر من المشاريع التنموية الحقيقية، باعتباره مشروعا اقتصاديا وانتاجيا، يستطيع طلبة الجامعة استثمار هذه المساحات في اثراء معارفهم العلمية من خلال المشاهدات الميدانية، ونقل الطالب الى الحقل والعمل الميداني والانتقال من الإطار النظري الى التطبيق العملي.

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