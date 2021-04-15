شؤون فلسطينية

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دخل أسيران، اليوم الخميس، عامين جديدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إن الأسير شادي موسى (45 عاما) من جنين، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

وأضاف ان الأسير موسى هو أحد الأسرى المرضى، حيث عانى على مدار سنوات اعتقاله من ظروف صحية صعبة، جراء إصابة في الرأس تعرض لها أثناء اعتقاله، حيث مكث فترة طويلة في المستشفى، وواجه الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

كما أصيب موسى بجلطة قلبية مرتين في عامي 2009 و2019، وخلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته وحصل على البكالوريوس، ويقبع حاليا في سجن "عسقلان".

كما دخل الأسير الكاتب والشاعر كميل أبو حنيش من نابلس، عامه الـ19 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، لكنه تعرض للاعتقال قبل ذلك مرات عدة، وهو محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات.

والأسير أبو حنيش من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وعلى الماجستير في الشؤون الإسرائيلية والإقليمية، كما أنه كاتب وشاعر أصدر عدة روايات، أبرزها الكبسولة، ومريم مريام، وعقدة العصفور قصة قصيرة، وكتاب أدبي فلسفي بعنوان جدلية المكان والزمان في الشعر العربي، وكتاب مشترك مع الأسير وائل الجاغوب بعنوان التجربة التنظيمية والسياسية في السجون، إضافة إلى مجموعة من الدراسات الأدبية والسياسية المحكمة، وعشرات المقالات الأدبية والسياسية.

أخبار ذات صلة

قيادي فلسطيني يدعو اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لاعتماد مسار سياسي بديل حال تأجيل الانتخابات

قيادي فلسطيني يدعو اللجنة التنفيذية والأمناء العامين لاعتماد مسار سياسي بديل حال تأجيل الانتخابات

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

الرجوب: نطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

الرجوب: نطالب الاتحاد الأوروبي بإجبار إسرائيل على عدم عرقلة إجراء الانتخابات بالقدس

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

رئيسة محكمة قضايا الانتخابات: تأجيل البت في الطعون المقدمة لمحكمة الانتخابات ليوم الأحد

رئيسة محكمة قضايا الانتخابات: تأجيل البت في الطعون المقدمة لمحكمة الانتخابات ليوم الأحد

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة" قرب جبع

بطريركية الروم الارثوذكس: الغاء الحجز عن فندق (الأمبيريال) يُعزز موقفنا

بطريركية الروم الارثوذكس: الغاء الحجز عن فندق (الأمبيريال) يُعزز موقفنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تعلن عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

طولكرم: افتتاح خزان المياه الزراعي في أراضي جامعة خضوري

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع &#34;ترسلة&#34; قرب جبع

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة" قرب جبع

حنا ناصر يطلع ممثلة (UNDP) على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات

حنا ناصر يطلع ممثلة (UNDP) على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات

جرغون: نستغرب قطع راتب الشهيد هشام أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي

جرغون: نستغرب قطع راتب الشهيد هشام أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي

مجدلاني: نتطلع لدور أوروبي أكبر لضمان إجراء الانتخابات في القدس

مجدلاني: نتطلع لدور أوروبي أكبر لضمان إجراء الانتخابات في القدس

منوعات

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

شاهد: عمرو أديب يثير الجدل بتعليقه على ظهور شريهان المفاجئ

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

نادين نجيم ترفض حضور عزاء شقيقها وتقرر الانتقام.. ما القصة ؟

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: صفعة باسم ياخور لأمل بوشوشة تثير الجدل على مواقع التواصل

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: مايا دياب تشن هجومها على فضل شاكر و تطلب الإعدام له

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج &#34;إنتي مين أصلاً&#34;

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج "إنتي مين أصلاً"

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

الأردن: 70 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 70 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وفاة الكاتب المصري &#34;مكرم محمد أحمد&#34;

وفاة الكاتب المصري "مكرم محمد أحمد"

محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف &#34;الفتنة&#34;

محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف "الفتنة"