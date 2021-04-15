شؤون فلسطينية

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم

عورتاني يبحث مع إقليم فتح في طولكرم قضايا التعليم
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، أمين سر إقليم حركة فتح في محافظة طولكرم إياد جراد والوفد المرافق؛ لبحث قضايا تهم القطاع التعليمي، بما فيها تشييد وتأهيل ودعم مدارس في المحافظة.

وفي هذا السياق، جدد عورتاني تأكيده على اهتمام الوزارة بتوفير تعليم نوعي في كافة المناطق، وتكريس نهج "تبني المدارس" الذي تسعي الوزارة من خلاله؛ لتعظيم مساهمة المجتمع المحلي ومؤسساته من خلال دعم المدارس وتلبية الاحتياجات التربوية، مثمناً هذه الزيارة التي تعبر عن روح الحرص والدعم للتعليم خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها.

بدوره، عبّر جراد عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها الوزارة وكوادرها لدعم التعليم وتطويره، مؤكداً على استعداد الإقليم بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات الرسمية؛ لتوفير كل السبل التي تضمن خدمة المسيرة التربوية.

وحضر اللقاء؛ الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل في وزارة العمل أ. رامي مهداوي، ومدير عام العلاقات العامة والدولية في "التربية" أ. نديم سامي، ومدير عام الأبنية في "التربية" م. وسام نخلة.

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