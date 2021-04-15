رئيسة محكمة قضايا الانتخابات: تأجيل البت في الطعون المقدمة لمحكمة الانتخابات ليوم الأحد

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خاص دنيا الوطن

أكدت رئيسة محكمة قضايا الانتخابات الدكتورة إيمان ناصر الدين، عصر اليوم الخميس، أن المحكمة نظرت في 6 طعون قُدِّمت لها، وتم تأجيل البت فيها ليوم الأحد المقبل، لإصدار الأحكام.



وقالت ناصر الدين في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" :"سمعنا مرافعات الأطراف اليوم بواسطة محاميهم، سواءً المُعتَرِضين أو المُعتَرَض عليهم (لجنة الانتخابات المركزية)، وتم تأجيل البت في الطعون ليوم الأحد القادم، في تمام الساعة 11 صباحاً لإصدار الأحكام".



ونوهت إلى أن اللجنة كانت برئاستها، وعضوية القاضيين باسم خصيب، وفطين سيف، مشيرةً إلى أن الطعون تحتاج لدراسة.



وكانت مصادر في حركة فتح، قد أكدت بأن مفوض قائمة الحركة عضو اللجنة المركزية دلال سلامة، قدَّمت طعوناً لدى محكمة الانتخابات ضد لجنة الانتخابات المركزية، باعتبار أن الأخيرة رفضت طعوناً ضد مرشحين مخالفين للقانون.



وأوضحت المصادر لـ "دنيا الوطن"، أن الطعون تركزت ضد قائمتي (العودة) و(المستقبل).



وبحسب المصادر، فإن الطعون لها علاقة بموضوع المواطنة، ومدى قانونية ترشيح شخصيات غير مقيمة في الداخل الفلسطيني.