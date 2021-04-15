شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة" قرب جبع

اندلاع مواجهات إثر اقتحام المستوطنين لموقع "ترسلة" قرب جبع
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انتشرت على طول شارع جنين- نابلس، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ومارسوا أعمال العربدة والغناء والرقص حيث اندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مفترق بلدة جبع، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز السام.

و"ترسلة" تلة فلسطينية تقع إلى الجنوب من مدينة جنين على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من بلدة جبع، وبلغت مساحتها ما يقارب 60 دونماً، وتأسست قبل العام 1967 كمعسكر للجيش الأردني،

وعلى مدار السنوات السابقة أصبحت مستوطنة "ترسلة" المخلاة، مزارًا للفلسطينيين الذين يسكنون بالقرب منها، ليقضوا فيها أوقاتهم للتنزه بشكل فردي غير منظم، فيما تحاول مجموعات من المستوطنين العودة عليها.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انتشرت على طول شارع جنين- نابلس، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، ومارسوا أعمال العربدة والغناء والرقص حيث اندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مفترق بلدة جبع، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز السام.

و"ترسلة" تلة فلسطينية تقع إلى الجنوب من مدينة جنين على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من بلدة جبع، وبلغت مساحتها ما يقارب 60 دونماً، وتأسست قبل العام 1967 كمعسكر للجيش الأردني، وعلى مدار السنوات السابقة أصبحت مستوطنة "ترسلة" المخلاة، مزارًا للفلسطينيين الذين يسكنون بالقرب منها، ليقضوا فيها أوقاتهم للتنزه بشكل فردي غير منظم، فيما تحاول مجموعات من المستوطنين العودة عليها.

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