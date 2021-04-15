العقاد يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية في المستشفى الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مدير مستشفى غزة الأوروبي "الوبائيات" يوسف العقاد، اليوم الخميس، عن آخر المستجدات والتفاصيل الخاصة بالحالة الوبائية في المشفى بخانيونس جنوبي قطاع غزة.



وقال العقاد، في حديث لإذاعة (الأقصى): "يوجد ضغط شديد على مستشفى غزة الأوروبي الذي خصص للحالات الخطرة والحرجة من مصابي جائحة كورونا، وكذلك على وزارة الصحة ومقدراتها في ظل ارتفاع أعداد المصابين".



وأضاف: "يوجد 126 حالة داخل مستشفى غزة الأوروبي فقط، 26 منها داخل العناية المكثفة و100 على الأسرة الخطرة".



وذكر أنّ معظم الحالات التي تصل بحاجة لأجهزة تنفس صناعي أو أجهزة أكسجين خارجية وهذا تحدي حقيقي في ظل نقص الإمكانيات الطبية اللازمة واستمرار زيادة الحالات.



وتابع: "إنّ الوزارة تواصل الليل بالنهار لتقديم كل ما أمكن، وأنها نجحت في تقديم خدمات علاجية آمنة وقادرون على استيعاب الحالة الوبائية ولم تأتي لحظة واحدة تكون فيها عاجزة عن استيعاب أي مريض".



وشدّد على أنّ مواقع وزارة الصحة الرسمية هي المنفذ الوحيد فقط للمعلومات التي تتعلق بالحالة الوبائية داخل القطاع، داعيًا المواطنين لإستقاء المعلومات من مصادرها وتجنب بث الإشاعات بين الناس.