المواصلات بغزة: إعفاء سائقي المركبات العمومية لـ 3 أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، خليل الزيان، اليوم الخميس، إنه من مطلع 2020 تقوم وزارته بإجراءات تسهيلات على السائقين، كتخفيض رسوم ترخيص المركبات الديزل العمومي والملاكي، إذ بات رسوم ترخيص المركبات الديزل العمومي 1500 شيكل بدلا من 2100.



وأوضح الزيان لإذاعة (الأقصى) أنه مع مطلع عام، 2021 مددت الوزارة إعفاء شركات الباصات العمومية من رسوم الترخيص لـ 6 شهور أخرى؛ بسبب استمرار أضرار جائحة كورونا، وأيضا إعفاء باصات رياض الأطفال.



وأضاف: "اتخذنا قرارًا بإعفاء سائقي المركبات العمومية التي تضررت بسبب كورونا حينما تم الإغلاق الجزئي للقطاع منتصف أغسطس الماضي، لمدة 3 أشهر".



وأشار إلى أن هناك جملة تسهيلات أخرى تشمل مختلف الشرائح، مؤكدًا أن وزارته ستكون دائمًا سنداً للمواطن.