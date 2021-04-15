الأحمد يطلع مسؤولاً أوروبياً على آخر التطورات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استقبل عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل الإتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين، سبن كون فون بورغسدروف.



وأطلع الأحمد سبن على الأوضوع والتطورات في ظل استمرار تصعيد أعمال التوسع الاستيطاني الإستعماري من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلية، وقرار بناء المزيد من الوحدات الإستيطانية وهدم المنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينية.



واستعرض الأحمد الاستعدادات الجارية من أجل إجراء عملية الانتخابات التشريعية بكافة مراحلها وفق التاريخ المحدد لها 22 آيار/ مايو 2021، في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وضرورة استمرار تحرك المجتمع الدولي بما فيه الإتحاد الأوروبي من أجل الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال من أجل عدم وضع العراقيل والعقبات أمام عملية الانتخابات بما في ذلك في القدس الشرقية، انسجاماً مع الاتفاق الخاص بهذا الشأن كما جرى عام 1996 / 2005 / 2006.



وأكد سبن أن حق تقرير المصير هو حق للشعب الفلسطيني وفق المواثيق والشرائع الدولية، بما في ذلك تجسيد إقامة دولته الوطنية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتله عام 1967.



كما أكد سبن أن الاتحاد الأوروبي مستمر في جهوده وتحركه مع الحكومة الإسرائيلية من أجل إجراء عملية الانتخابات الفلسطينية دون أي عراقيل أو عقبات.



وأضاف، إن الأيام القادمة ستشهد تكثيف لهذه الجهود مع الأطراف المعنية بما فيها الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لأهمية ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي والسياسي بهذه العملية الانتخابية على طريق انهاء الإنقسام وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.