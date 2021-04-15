حنا ناصر يطلع ممثلة (UNDP) على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات





وجدد دعوة الأمم المتحدة للعب دور في منع تدخل سلطات الاحتلال في العملية الانتخابية، والعمل على ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) في فلسطين ايفون هالي، على آخر الاستعدادات لعقد الانتخابات الفلسطينية، مشيرا إلى انتهاء مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية مطلع الشهر المقبل.وأشار رئيس اللجنة خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة بمدينة البيرة، إلى المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية خصوصا في مدينة القدس.