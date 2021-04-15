جرغون: نستغرب قطع راتب الشهيد هشام أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي

زياد جرغون

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رام الله - دنيا الوطن

استغرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زياد جرغون، مواصلة مؤسسة الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قطع راتب الشهيد هشام موسى أبو جاموس للشهر العاشر على التوالي، أحد منفذي عملية جان أور البطولية عام 2001 والتي أدت لمقتل أكثر من خمسة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد جرغون في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أحقية الراتب لكل موظف وكل شهيد وأسير وجريح دون تمييز. رافضاً السياسة الممنهجة التي تحاول امتهان كرامة المواطن أو النيل من صموده وعائلته في الحصول على لقمة عيشهم وحقهم في الحياة الكريمة.



وطالب جرغون الرئيس محمود عباس بإعطاء تعليماته لصرف راتب الشهيد أبو جاموس وكافة الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم كونهم ناضلوا وضحوا بحياتهم من أجل فلسطين.