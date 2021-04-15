مجدلاني: نتطلع لدور أوروبي أكبر لضمان إجراء الانتخابات في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إننا "نتطلع لدور أوروبي أكبر في الضغط على دولة الاحتلال من أجل اجراء الانتخابات في مدينة القدس، وإن الانتخابات حالة جدية بالنسبة لفلسطين باعتبارها المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والمشاركة السياسية".



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.



وقال: إن وضع حكومة الاحتلال العقبات أمام اجراء الانتخابات في القدس هو تكريس لسياسة الضم، وإن الحديث عن القدس ليس ذريعة للهروب من استحقاق الانتخابات، بل هو موضوع سياسي بامتياز.



من جانبه، أكد بورغسدورف ترحيب الاتحاد الأوروبي بالجهود لعقد الانتخابات، مؤكدا استعداده لتقديم كل الدعم اللازم، وتقديم المقترحات من أجل اجراء الانتخابات في القدس.



وأشار إلى أن دول الاتحاد الاوروبي ستقوم بكل ما تستطيع من أجل المساعدة في التغلب على اجراء الانتخابات في مدينة القدس من خلال الضغط باتجاه فتح صناديق الاقتراع وتوجه المقدسيين للتصويت في القدس الشرقية.