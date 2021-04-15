غزة: نقابي يستنكر قرار وزارة العدل تشكيل مجلس مؤقت لنقابة الموظفين دون سقف زمني

أصدر نقابي فلسطيني، بغزة، بياناً بشأن إصدار وزارة العدل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة الموظفين بالقطاع.









وأضاف: "كنقابي حر فإنني اشجب واستنكر إصدار وزارة العدل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة الموظفين في غزة وبدون سقف زمني لهذا المجلس، مما يعني ان الوزارة قامت بتهميش رأي وصوت عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تجرعوا المر وكابدوا الكثير لحماية المؤسسات والوزارات من الانهيار والآن تقرر مكافأتهم بتعيين مجلس لنقابتهم بدون أي انتخابات وبدون أي تخريجة شرعية تحترم كرامتهم، مع العلم أن المجلس السابق قدم استقالته قبل عام ونصف وكان بالامكان دعوة الموظفين لإجراء انتخابات ليختاروا من يمثلهم".





وتابع: "تعيين مجلس لنقابة الموظفين بدون سقف زمني يعني التفاف واضح على رأي الموظفين واختزال لأصواتهم وتهميش لحماة الوطن والمواطن".





وقال النحال: "للمرة المليون نكرر أن موظف غزة هو رأس مالنا الحقيقي الذي يجب الحفاظ عليه وعلينا احترامه وصون كرامته واعطائه كل الحق ليختار من يمثله من خلال انتخابات شرعية تفرز مجلس حر يدافع عن حقوق الموظفين ويقف سدا منيعا أمام أي محاولة لتجاوزه".

رام الله - دنيا الوطنوقال النقابي، إيهاب النحال في بيان نشره على حسابه على (فيسبوك): "عندما يصبح الموظف وصوته ورأيه بدون أدنى قيمة تظهر علينا هذه القرارات".