شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تحدد السقف السعري الأعلى لسلعتي اللحوم والزيت

"الاقتصاد" تحدد السقف السعري الأعلى لسلعتي اللحوم والزيت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن تحديد السقف السعري الأعلى للمستهلك لسلعتي اللحوم (لحم العجل الطازج والمجمد، ولحم الخروف الطازج، والدجاج) بالإضافة إلى سلعة زيت الذرة ودوار الشمس، في المحافظات الشمالية.

وشددت الوزارة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السلع الأساسية متوفرة في السوق وتلبي حاجة المواطنين داعية المواطنين الى عدم المبالغة في شراء السلع الاساسية والتي تخضع لمراقبة ومتابعة مستمرة

وحثت الوزارة التجار إلى مراعاة ابناء شعبنا في الشهر الفضيل وعدم المغالاه تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية في الوقت ذاته المواطنين التقدم بأي شكوى عبر الرقم 129.

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