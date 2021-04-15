"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً بشأن إغلاق يومي الجمعة والسبت





يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا).



وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه في ذات الوقت يستمر العمل بجميع الإجراءات الوقائية المعلن عنها مؤخراً.





وأكدت بأن الشرطة ستتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، "لذا نهيب بالمواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظاً على السلامة العامة".





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، على استمرار المنع الكلي لحركة المركبات يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ من أذان مغرب اليوم الخميس، وينتهي صباح الأحد المقبل.