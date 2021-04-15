شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 14 حالة وفاة و1717 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 14 حالة وفاة و1717 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 63، نابلس 183، قلقيلية 11، طوباس 34، سلفيت 21، الخليل 73، جنين 66، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 65، بيت لحم 30، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1162.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 72، نابلس 304، قلقيلية 45، طوباس 39، سلفيت 2، الخليل 199، جنين 203، ضواحي القدس 9، رام الله والبيرة 75، بيت لحم 40، أريحا والأغوار 14"، قطاع غزة 1050.

وتم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية: "طولكرم 1، نابلس 4، قلقيلية 1، طوباس 2، جنين 1"، وتم تسجيل 5 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 177 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 516 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 156446، بينهم 21419 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الإصابات الجديدة

-الضفة الغربية: 555

-قطاع غزة: 1162

حالات التعافي الجديدة

-الضفة الغربية: 1002

-قطاع غزة: 1050

حالات الوفاة الجديدة

-الضفة الغربية: 9

-قطاع غزة: 5

المرضى في العناية المكثفة: 177

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 54

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 516

عدد الفحوصات: 5531

إجمالي عدد المواطنين المطعمين

- الضفة الغربية: 121866

- قطاع غزة: 34580.

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