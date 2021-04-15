شؤون فلسطينية

انطلاق "مسيرة العودة" في الدامون جنوب شرق عكا

انطلاق "مسيرة العودة" في الدامون جنوب شرق عكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الخميس، المسيرة التقليدية في قرية الدامون المهجرة جنوب شرق عكا، بمشاركة العشرات من أهالي القرية، وعدد من الفلسطينيين والعرب.

وتأتي هذه المسيرة تلبية لدعوة لجنة القرية، ضمن مشروع تحقيق العودة الذي أطلقه المهجرون من قراهم منذ أعوام، لتجديد العهد والأمل بالعودة إليها، حيث تجمع المشاركون قرب عين الماء فيها، ثم ساروا باتجاه حيها الشرقي.

وكانت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين قد دعت إلى مسيرة العودة 24 الرقمية الثانية، إلى 531 قرية ومدينة مهجرة.

وقالت الجمعية، إنه في ظل الظروف القاسية التي يمر بها العالم، نتيجة انتشار جائحة "كورونا"، تقرر إقامة مسيرة العودة الـ24 هذا العام لكافة المدن والقرى المهجرة الفلسطينية التي هجر أهلها منها قسرا عام 1948، عبر صفحات التواصل وعبر صفحة جمعية المهجرين داخل أراضي العام 48.

ودعت أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، للمشاركة عبر صفحتها، والصفحات الخاصة بهم ورفع أسماء قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا، والعلم الفلسطيني والنشيد الوطني.

وطالبت الجمعية المشاركين برفع اسم القرية والعلم على أسطح المنازل والشرفات، للتأكيد على أن لا بديل عن حق العودة الشرعي والإنساني والقانوني غير القابل للتصرف، الذي ضمنته الهيئات الشرعية عالميا خاصة قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

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