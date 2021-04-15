مستوطنون يقتحمون خربة ابزيق ويثيرون الرعب في صفوف الطلبة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، خربة ابزيق شمال شرق طوباس، وحاولوا اقتحام مدرسة (التحدي 10)، ما أثار حالة من الرعب في صفوف الطلبة.



وقال مدير تربية طوباس سائد قبها، إن عشرات المستوطنين يرافقهم حرس خاص بهم، تجولوا قرب مدرسة التحدي، وأرادوا اقتحامها، إلا أن مقاومة الهيئة التدريسية حال دون ذلك.