الاحتلال يعتقل شقيقين من رام الله أثناء عودتهما من أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شقيقين من قرية عين عريك غرب رام الله، أثناء عودتهما من محافظة أريحا.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود (30 عاما)، وعدي وليد اسماعيل (25 عاما) وهو من مرتبات الضابطة الجمركية، أثناء عودتهما من أريحا.