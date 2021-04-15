الأوقاف الأردنية: إجراءات الاحتلال في الأقصى انتهاك لمشاعر كافة المسلمين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف الإسلامية الأردنية حسام الحياري خلع سلطات الاحتلال أمس بوابات مآذن المسجد الأقصى، وقطع أسلاك الكهرباء عنها، لمنع رفع الأذان، اعتداءا صارخا على حرمة الأقصى وقدسيته وانتهاكا لمشاعر كافة المسلمين.



وجدّد الحياري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، التأكيد أن دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس ومجلس الاوقاف هما تابعان لوزارة الأوقاف الأردنية وتحت الوصاية الهاشمية، مشيرا إلى أن أي اعتداء بحقهما مدان ومرفوض.



وأشار الحياري إلى أن وزارة الأوقاف الإسلامية الأردنية تبذل كافة الجهود للتواصل مع المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى والعاملين فيه والمصلين باعتبار هذه الانتهاكات مخالفة للقانون الدولي والانساني.