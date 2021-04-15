دولي

استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا اليوم

استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني في فيينا اليوم
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
تُستأنف اليوم الخميس في العاصمة النمساوية، فيينا، المحادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية.

يأتي ذلك بعد يومين فقط، من إعلان طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% سبّب حالة من الفتور.

وصرح دبلوماسي أوروبي ملخصا الوضع أن الجمهورية الإسلامية "تضغط على الجميع" باقترابها من تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري.

نقلت وكالة (فرانس برس) عن الدبلوماسي قوله: إنه بعد بداية جيدة "صحيح انها تعقد الامور" قبل اجتماع جديد للدول الاطراف في الاتفاق النووي (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران) من المقرر أن يبدأ عند الساعة 12,30 (10,30 ت غ).

ويتعلق السؤال المطروح في الكواليس بطريقة التعامل مع قرار طهران بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن طموحات بلاده النووية محض "سلمية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وحذرت برلين وباريس ولندن من التصعيد "من قبل أي بلد" ورأت أن إعلان إيران إطلاق التخصيب بنسبة 60 في المئة هو "تطور خطير (...) يتعارض مع الروح البناءة" للمناقشات. لكن موسكو تفضل اعتبار ذلك إشارة إلى ضرورة التحرك بسرعة.

وكتب سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر "هذا يثبت أن إعادة إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع في 2015) هي الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة البرنامج النووي الإيراني" إلى مساره الصحيح.

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