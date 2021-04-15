حماس: استمرار اعتقال السعودية لعشرات الفلسطينيين دون تهمة "خطيئة قومية وتعارض قيم العروبة"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بأنه لا مبرر على الإطلاق لبقاء د. محمد الخضري، ونجله وإخوانه الفلسطينيين في سجون السعودية.





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه الأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا إعتقالهم وتعذيبهم خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة.



