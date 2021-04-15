شؤون فلسطينية

حماس: استمرار اعتقال السعودية لعشرات الفلسطينيين دون تهمة "خطيئة قومية وتعارض قيم العروبة"

حماس: استمرار اعتقال السعودية لعشرات الفلسطينيين دون تهمة "خطيئة قومية وتعارض قيم العروبة"
محمد الخضري أحد قيادات حماس المحتجزين في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بأنه لا مبرر على الإطلاق لبقاء د. محمد الخضري، ونجله وإخوانه الفلسطينيين في سجون السعودية.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه الأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا إعتقالهم وتعذيبهم خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة.

وشدد برهون على أنه "آن الأوان لإطلاق سراحهم جميعا وتحديدا أن الأمة تعيش أيام شهر رمضان المبارك، فـ "الواجب الديني والقيمي والاخلاقي يحتم على السلطات السعودية إطلاق سراحهم فورا وعودتهم إلى أهلهم وعوائلهم" .

من جهته، أكد حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، أن استمرار اعتقال السلطات السعودية لعشرات الفلسطينيين دون أي تهمة أو ذنب وفي ظروف اعتقال قاسية، "خطيئة قومية وتعارض قيم العروبة". 

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هؤلاء المعتقلون عملوا لصالح القضية الفلسطينية وفي إطار القوانين السعودية، لذا "ندعو السلطات السعودية وفي ظل أجواء شهر رمضان المبارك إلى الإفراج الفوري عنهم".

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