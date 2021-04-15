محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف "الفتنة"





واستنادا لمصدر رسمي، نقل تلفزيون (لمملكة) أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم الأربعاء التحقيق في قضية (ملف الفتنة)، لجميع المتورطين فيها"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال يوم الاثنين الماضي، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان: إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب.





وأكد بأن الأمير حمزة لن يحاكم. من جانبه تحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن "فتنة" مؤكدا أن "الفتنة وئدت".



والأحد الماضي ظهر الملك والأمير حمزة معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر أردني رسمي، أن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية "الفتنة" الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي "للخطر".