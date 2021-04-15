"الصحة العالمية" تحذر من تزايد حالات (كورونا) خلال رمضان بشمال أفريقيا وشرق المتوسط

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأنها تشعر بـ"القلق" من احتمال تزايد حالات (كورونا) خلال شهر رمضان في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.



وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في شرق المتوسط أحمد المنظري في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، على أن "عدد الحالات ازداد بنسبة 22% والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأوضح قائلا "تعكس هذه الزيادة في الحالات اتجاها يبعث على القلق" في المنطقة التي تمتد من المغرب حتى باكستان، مضيفا "يساورنا القلق على وجه الخصوص من أن الوضع الحالي قد يتفاقم خلال شهر رمضان إذا لم يلتزم الناس بالتدابير الاحترازية التي أثبتت جدواها".