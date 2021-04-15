استجابة لدعوة من القاهرة.. وفد تركي يزور مصر مطلع مايو المقبل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، إن وفداً تركياً يزور مصر مطلع آيار/ مايو المقبل، استجابة لدعوة من الجانب المصري.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أناضول)، إن الوفد سيكون على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، فيما تهدف الزيارة لتحسين العلاقات مع القاهرة.



وتابع وزير الخارجية التركي، بأنه سيلتقي نظيري المصري بعد محادثات للوفد المرافق في آيار/ مايو القادم بالقاهرة.



وكان أوغلو، قال أمس الأربعاء، إن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا و مصر، و"قد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار".