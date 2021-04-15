فيديو.. مصر: قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى سكني بالدقهلية





وتم نقلهم للمستشفى، ولا يزال البحث جاريا عن قتلى أو مصابين تحت الأنقاض.













رام الله - دنيا الوطنقُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، بعد انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، بشمال شرق دلتا نهر النيل.وقال مدير أمن الدقهلية رأفت عبد الباعث، "إن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بانهيار منزل مكون من خمسة طوابق بمدينة ميت غمر، وجرى انتشال 3 جثامين من تحت الأنقاض.