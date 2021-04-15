قطاع غزة: الكشف عن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأنها أجرت 3234 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت الوزارة، في موجز تقريرها اليومي، تعافي 1050 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 87166 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 21006 حالة، وإجمالي المتعافين 65443 حالة



وبلغ اجمالي الوفيات 717 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى إلى 398 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 32797 شخصاً.