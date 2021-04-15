مسؤول أمريكي: مستعدون للتوسط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل، إن الولايات المتحدة مستعدون للتوسط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية.



وأضاف وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، بأن "هذا الاتفاق سيعود بفوائد اقتصادية على لبنان".



وشدد المبعوث الأميركي على أن "(حزب الله) ونشاطاته غير الشرعية يمنع قيام دولة مستقرة"، وفق تعبيره.



وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن هيل التي قام بزيارة إلى لبنان، بدأها الثلاثاء الماضي، "سيشدد على مخاوف الولايات المتحدة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا الوضع المتدهور".