"المرور" بغزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت "المرور" بغزة باستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يومياً من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.





وسُجّل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ستة حوادث سير نتج عنها خمس إصابات، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن