شؤون فلسطينية

غزة: هيئة حقوقية تصدر بياناً بشأن حكمٍ بالإعدام صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية

غزة: هيئة حقوقية تصدر بياناً بشأن حكمٍ بالإعدام صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة حقوقية اليوم الخميس، بياناً بشأن حكمٍ بالإعدام صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية، بقطاع غزة. 

وأعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن قلقها لقيام محكمة الاستئناف العسكرية بمدينة غزة في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/4/2021 بتأييد حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ب. أ) 55 عاماً، من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو موظف يعمل في جهاز المخابرات التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، بتهمتي التخابر مع جهة أجنبية معادية والتدخل في القتل.

ووفق بيان للهيئة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن عدد الأحكام بالإعدام ارتفع منذ بداية العام الجاري، إلى أربعة أحكام.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت على المواطن المذكور بالإعدام رمياً بالرصاص بتاريخ 3/2/2018، وفي حينه وجهت له تهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (88) معطوفاً على المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وفي الوقت الذي تدين فيه الهيئة استمرار إصدار أحكام الإعدام إلا أنها تؤكد عدم تقليلها بأي شكل من الأشكال من خطورة ما نُسب للمتهَم، وفق ما جاء في البيان.

وعليه فإن الهيئة تؤكد على مطالباتها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، واستبدالها بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي تنسب للمتهم في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية التي تنسجم والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، صوناً لحق كل إنسان في الحياة.

أخبار ذات صلة

مجدلاني يدين الموقف البريطاني المعارض لتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال

مجدلاني يدين الموقف البريطاني المعارض لتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير شرحبيل أبو ذريع

هيئة الأسرى: الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير شرحبيل أبو ذريع

قطاع غزة: الكشف عن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: الكشف عن حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منصور بسائل متطابقة: الاحتلال يواصل فرض القيود بحق شعبنا ومقدساته حتى في رمضان

منصور بسائل متطابقة: الاحتلال يواصل فرض القيود بحق شعبنا ومقدساته حتى في رمضان

مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات الأميركية لإسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية

مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات الأميركية لإسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية

جنين: إغلاق دائرة المساحة وأملاك الدولة بسبب (كورونا)

جنين: إغلاق دائرة المساحة وأملاك الدولة بسبب (كورونا)

نصر الدين توضح طبيعة الطعون التي قُدمت لمحكمة الانتخابات

نصر الدين توضح طبيعة الطعون التي قُدمت لمحكمة الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يدين الموقف البريطاني المعارض لتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال

مجدلاني يدين الموقف البريطاني المعارض لتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير شرحبيل أبو ذريع

هيئة الأسرى: الاحتلال يماطل في تقديم العلاج للأسير شرحبيل أبو ذريع

منصور بسائل متطابقة: الاحتلال يواصل فرض القيود بحق شعبنا ومقدساته حتى في رمضان

منصور بسائل متطابقة: الاحتلال يواصل فرض القيود بحق شعبنا ومقدساته حتى في رمضان

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد

رقصات وغناء للمستوطنين في ساحات المسجد الإبراهيمي

رقصات وغناء للمستوطنين في ساحات المسجد الإبراهيمي

الحساينة يُشيد بتقدم محور المقاومة في مواجهة &#34;إسرائيل&#34;

الحساينة يُشيد بتقدم محور المقاومة في مواجهة "إسرائيل"

المفتي العام يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

المفتي العام يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان

رئيس البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها

رئيس البرلمان العربي يدين الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها

منوعات

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: ريم عبدالله تقلد هند القحطاني بطريقة مثيرة للضحك.. والأخيرة ترد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: كيف أنقذ رامز جلال نفسه من يد أحمد سعد

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: هالة صدقي توضح حقيقة أزمتها مع غادة عادل

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج &#34;إنتي مين أصلاً&#34;

شاهد: ابنة سامي العدل تهاجم ريهام حجاج "إنتي مين أصلاً"

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

شاهد: طرافة هيفاء وهبي بتقليد شيماء سيف

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

هل تعرضت مايا دياب للخيانة.. و ما علاقتها بالارهاب ؟

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: بعد الحرب المشتعلة.. آيتن عامر تهاجم ريهام حجاج بقسوة

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: صباح الجزائري تهاجم باب الحارة الجديد.. و عباس النوري يرد

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

شاهد: هالة صدقي تكشف سبب رفضها المشاركة بمقالب رامز جلال

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

ما هي المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني.. و ما السبب ؟

عربي

محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف &#34;الفتنة&#34;

محكمة أمن الدولة بالأردن تبدأ التحقيق مع المعتقلين في ملف "الفتنة"

&#34;الصحة العالمية&#34; تحذر من تزايد حالات (كورونا) خلال رمضان بشمال أفريقيا وشرق المتوسط

"الصحة العالمية" تحذر من تزايد حالات (كورونا) خلال رمضان بشمال أفريقيا وشرق المتوسط

فيديو.. مصر: قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى سكني بالدقهلية

فيديو.. مصر: قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى سكني بالدقهلية

مسؤول أمريكي: مستعدون للتوسط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية

مسؤول أمريكي: مستعدون للتوسط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية