في سابقة على المستوى الأوروبي.. الدانمارك تتخلى عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" نهائياً

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الدانمارك يوم الأربعاء إنها ستتوقف عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" بشكل تام.



وبذلك تصبح الدنمارك أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه في وجود آثار جانبية للقاح، نادرة، ولكنها خطيرة.



وقال مدير هيئة الصحة الدانماركية، سورن بروستروم في مؤتمر صحافي: إنه على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح، فإن "حملة التطعيم الدانماركية ستمضي قدما من دون لقاح أسترازينيكا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



يشار إلى أن أوروبا تبدو غير موحدة، عندما يتعلق الأمر بالتوصيات الخاصة بالفئات العمرية التي تتلقى لقاح "أسترازينيكا".



وكل دولة بمفردها تقوم بتغيير التوصيات بناءً على تقييمها للوضع الحالي.