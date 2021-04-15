جنين: إغلاق دائرة المساحة وأملاك الدولة بسبب (كورونا)

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين، أكرم الرجوب، اليوم الخميس، إغلاق دائرة المساحة وأملاك الدولة في المدينة، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).



وقال، في بيان صحفي، أنه وبعد ثبوت إصابة أحد موظفي الدائرة بفيروس (كورونا)، تقر الإغلاق لهذا اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد فتحها واستقبال المواطنين حين ظهور نتائج فحوصات عدد من الموظفين.