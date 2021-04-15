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شؤون فلسطينية

نصر الدين توضح طبيعة الطعون التي قُدمت لمحكمة الانتخابات

نصر الدين توضح طبيعة الطعون التي قُدمت لمحكمة الانتخابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت إيمان نصر الدين، رئيس محكمة قضايا الانتخابات، اليوم الخميس، بعض تفاصيل الطعون التي تم أحيلت للمحكمة.

وقالت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه تم تقديم ستة طعون في محكمة الانتخابات في رام الله، و11 طعناً في غزة.

وأوضحت نصر الدين بأن طبيعة هذه الطعون، تتعلق بالمرشحين بأن عدداً منهم حسب ادعاء المعترض، بأنهم لن يستوفوا الشروط اللازمة وفق أحكام المادة 45 فيما يتعلق بالاقامة، وبعض هذه الطعون تتعلق بالمادة 8 من قانون الانتخابات، حول الاستقالة.

وأكدت بأن المحكمة ستنظر خلال سبعة أيام في هذه الطعون، واليوم سيتم النظر بالطعون في رام الله، ويوم السبت في غزة.

وشددت رئيس محكمة الانتخابات، على أنه يجب أن يكون في حوزة المعترض ما يثبت هذا الادعاء، واليوم سنسمع المعترضين ونسمع رأي لجنة الانتخابات، ثم ندرس الاعتراضات، ونصدر حكماً، وفق أحكام قانون الانتخابات.

وقال نصر الدين: نحن مقيدون بالنظر في هذه الطعون خلال سبعة أيام، مشيرة إلى أننا دولة قانون وبالتالي أي معترض أو أي صاحب مصلحة له الحق في الولوج للطعن في قرار لجنة الانتخابات، إذا كان محقاً سيقبل الطعن، وإذا لم يكن محقاً سيرفض اعتراضه.

وأضافت: سينظر بالطعون يوم الخميس في رام الله والسبت في محكمة قضايا الانتخابات في غزة، والنص القانوني سبعة ايام، ولكن يمكن أن يستغرق أقل من ذلك، والامر يترتب على الادعاء وما يقدم للمعترض ونسمع رأي لجنة الانتخبات في قراراها، ثم نصدر الحكم النهائي.

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