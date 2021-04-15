مندلبليت: لا سندَ قانوني يبرر تدخل القضاء بقرار تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة





وأوضح مندلبليت، بأن هذا الأمر تم البت فيه منذ فترة طويلة في التماس الحركة من أجل نزاهة الحكم، و"ليس هناك من سبب للتدخل في قرار تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة".



رام الله - دنيا الوطنأصدر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، رأيًا قانونيا مفاده، أنه لا سندَ قانوني يبرر تدخل القضاء في قرار تكليف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وإن كان متهمًا بجرائم الفساد.ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن مندلبليت طلب من المحكمة العليا على أساس هذا الرأي، أن ترفض الالتماس المرفوع إليها، والمعترض على تكليف نتنياهو بتشكيل الائتلاف الحكومي.وتتعلق معظم دعاوى الملتمسين، بمسألة مدى ملاءمة نتنياهو للعمل كرئيس للوزراء في ظل قضايا الفساد المتهم فيها.