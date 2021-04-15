دولي

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بالملك سلمان

أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بالملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "إن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك".

وأضافت: "أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل"، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.

وبحسب مراقبين، تسعى تركيا إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتها بكل من السعودية ومصر بعد سنوات من التوتر.

وجرت آخر مكالمة هاتفية بين أردوغان وسلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين.

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