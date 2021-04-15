التحالف العربي: اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه محافظة جازان السعودية.



وأشار التحالف في بيان له إلى أن محاولات الجماعة الحوثية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، فيما لم يشر البيان إلى أي تفاصيل أخرى.