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شاهد: جرحى جراء خروج قطار عن مساره في مصر

شاهد: جرحى جراء خروج قطار عن مساره في مصر
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي العاصمة المصرية القاهرة، خروج عربتي قطار عن القضبان، مساء الأربعاء، ما أسفر عن سقوط مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وانتقت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وأفاد موقع (سكاي نيوز)، بأن الإصابات بعضها خطير وتتركز في عمال السكك الحديدية العاملين في صيانة الطريق.

وتبين أن القطار القادم من القاهرة خرج عن القضبان بالقرب من منيا القمح بسبب أعمال صيانة، بينما تمكن سائق قطار آخر في الجهة المقابلة من التوقف وعدم الاصطدام بالقطار المتعطل.


 



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