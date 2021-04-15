شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ودافئا نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/04/16 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2021/04/17 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبياً الى حار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2021/04/18 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية ويصبح الجو حارا في معظم المناطق شديد الحرارة  في الأغوار ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

       درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-16 28-16 30-20 بيت لحم 26-16 28-16 30-20
رام الله والبيرة 25-15 27-15 29-19 طولكرم 27-16 29-16 30-19
نابلس 27-16 29-16 31-21 قلقيلية 27-16 29-16 30-19
جنين 28-16 30-16 32-21 سلفيت 26-16 28-16 30-20
طوباس 29-16 31-16 33-21 روابي 27-16 29-16 31-21
الخليل 25-15 27-15 29-19 غزه 25-17 27-17 29-19
أريحا 33-20 35-20 37-24 خانيونس 25-17 27-17 29-19
الأغوار الشمالية 31-18 33-18 35-21 رفح 26-16 28-16 30-19
 

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