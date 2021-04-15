طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى الأحد
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ودافئا نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2021/04/16 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت 2021/04/17 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبياً الى حار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد 2021/04/18 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية ويصبح الجو حارا في معظم المناطق شديد الحرارة في الأغوار ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ودافئا نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2021/04/16 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت 2021/04/17 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبياً الى حار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد 2021/04/18 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10 درجات مئوية ويصبح الجو حارا في معظم المناطق شديد الحرارة في الأغوار ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|26-16
|28-16
|30-20
|بيت لحم
|26-16
|28-16
|30-20
|رام الله والبيرة
|25-15
|27-15
|29-19
|طولكرم
|27-16
|29-16
|30-19
|نابلس
|27-16
|29-16
|31-21
|قلقيلية
|27-16
|29-16
|30-19
|جنين
|28-16
|30-16
|32-21
|سلفيت
|26-16
|28-16
|30-20
|طوباس
|29-16
|31-16
|33-21
|روابي
|27-16
|29-16
|31-21
|الخليل
|25-15
|27-15
|29-19
|غزه
|25-17
|27-17
|29-19
|أريحا
|33-20
|35-20
|37-24
|خانيونس
|25-17
|27-17
|29-19
|الأغوار الشمالية
|31-18
|33-18
|35-21
|رفح
|26-16
|28-16
|30-19
التعليقات