الاحتلال يعتدي على الشبان بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على الشبان الخارجين من المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح، لدى وصولهم باب العمود أحد الأبواب الرئيسية للقدس القديمة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان بالضرب، ومنعهم من الجلوس في محيط باب العامود، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار إلى أن هذه المواجهات تندلع لليوم الثاني على التوالي، حيث اندلعت مواجهات أمس بنفس المكان اعتقل خلالها 5 مقدسيين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك بمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين ومنع رفع الأذان في مأذن المسجد الأربعة.