إصابة سبعة مواطنين بحادث سير في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب سبعة مواطنين، مساء الأربعاء، في حادث سير بين مركبتين وقع قرب قرية حداد السياحية في مدينة جنين.



وأفاد الدفاع المدني بأن حادث تصادم بين مركبتين جنوب شرق جنين، أدى لإصابة سبعة مواطنين وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، تم تسليمهم لطواقم الإسعاف وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.